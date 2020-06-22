Мишустин призвал ускорить цифровизацию работы госорганов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами призвал ускорить темпы перевода услуг госорганов в электронную форму.

Мишустин отметил, что модернизация цифровых механизмов позитивно сказывается на развитии государства, а также позволяет снизить расходы, упростить и ускорить работу целого ряда служб.

Долгие переписки и неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое, поэтому внедрение информационных технологий во все аспекты деятельности ведомств призвано обеспечить более продуктивную работу с данными, упростить и ускорить взаимодействие между госорганами.

Чтобы ещё больше облегчить взаимодействие гражданина и государства, а работу ведомств сделать более оперативной и чёткой, мы начали поэтапную цифровую трансформацию федеральных органов исполнительной власти и курируемых ими отраслей. - отметил Мишустин. - По сути – модернизируем всю систему государственного управления на основе "цифры".

Мишустин отметил, что цифровая трансформация оптимизирует внутренние процессы в ведомствах, а также позволит людям и компаниям быстро и просто взаимодействовать с государственными структурами и получать необходимые услуги в электронном виде.

В министерства и ведомствах были определены кураторы, ответственные за внедрение и развитие проектов цифровой трансформации. Чтобы процесс перехода на "цифру" шел без сбоев, кабмин утвердил положение об управлении проектами. Мишустин призвал уделить этой работе самое пристальное внимание.

Правительство РФ также упростит порядок предоставления ряда госуслуг. Теперь больше сервисов можно будет получить без личного присутствия. Так, в этом году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.

Ранее Владимир Путин провел совещание по ситуации в области связи и IT-индустрии. Говорили о том, что возможности отрасли стали востребованы как никогда именно в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Владимир Путин отметил, что вызванные пандемией ограничения подтолкнули многие бизнесы и организации внедрять цифровые инструменты для повышения эффективности работы​​​. Но цифровизация, подчеркнул Путин, важна не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании и медицине.

Владимир Путин считает важным создание условий для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи. Президент отметил, что в рамках национального проекта "Цифровая экономика" многие решения уже предусмотрены, а ряд поручений был обозначен в Послании Федеральному собранию в январе этого года.