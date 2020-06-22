Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет

Гособвинение считает вину режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, доказанной. На прениях в Мещанском суде Москвы прокурор Михаил Резниченко попросил назначить обвиняемому наказание в виде 6 лет заключения в колонии и штрафа в 800 тысяч рублей, передает РИА Новости.

По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум организовал хищение средств, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

С октября 2018 года дело находится на рассмотрении Мещанского суда. Однако в сентябре 2019 года суд вернул материалы в прокуратуру. Однако прокуратура оспорила это решение, и в итоге Мосгорсуд направил дело в Мещанский суд на новое рассмотрение в ином составе судей.

В ходе расследования было проведено три экспертизы. Первая оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые не растратили, а сэкономили деньги Минкультуры. Третья же экспертиза оценила ущерб почти в 129 миллионов рублей.

Из всех фигурантов свою вину признала только бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, дело в отношении нее выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свой вины не признали: они настаивают, что ущерб был подсчитан ошибочно.