Два американца погибли в перестрелке во время празднования Дня отца

По меньшей мере два человека погибли, еще 12 получили ранения во время празднования Дня отца в Шарлотте, крупнейшем городе американского штата Северная Каролина. Очевидцы сняли перестрелку на видео.

Полиция пока не называет причины конфликта, произошедшего около полуночи на Биттис-Форд-Роуд, где собралось несколько сотен по случаю затянувшегося празднования Дня освобождения рабов (отмечается 19 июня) и Дня отца (третье воскресенье июня). Как утверждают очевидцы, началось все с наезда машины на пешехода, а к моменту прибытия страже порядка уже гремели выстрелы.

В итоге девять человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались до появления медиков. Еще пятеро получили тяжелые травмы от наезда автомобилей — предположительно, в этом месте проходили нелегальные уличные гонки. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

BREAKING: on scene of shooting at Beatties Ford and Catherine Simmons Ave in NW CLT.