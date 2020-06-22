В "Црвене Звезде" выявили коронавирус у пяти футболистов

Сразу пять футболистов сербского клуба "Црвена Звезда" оказались заражены коронавирусной инфекцией COVID-19. Инфицированные Марко Гобельич, Душан Йованович, Бранко Йовичич, Марко Конатар и Негос Петрович отправились на карантин.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, футболисты, заболевшие коронавирусом, чувствуют себя хорошо и находятся на постоянной связи с медицинским штабом команды.

Напомним, что "Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии по футболу в третий раз подряд. Последний тур сербского первенства состоялся 20 июня.