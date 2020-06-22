Российский город отобрал у американского звание "самого знойного" за Полярным кругом

Плюс 38 в тени: Заполярье раскалено! Город Верхоянск в Якутии теперь официально самая жаркая точка в арктической зоне. Интересно, что ему принадлежит и другой рекорд – со знаком минус. Как такое возможно?

В эпоху глобального потепления резко континентальные условия становятся еще более контрастными, так что ничего удивительного.

Верхоянску и ранее принадлежали несколько температурных рекордов. Он считается самым холодным городом на Земле. В феврале 1982 года столбики термометров опускались до безумных минус 67,2. Кроме того, Верхоянск входил в Книгу рекордов Гинесса как место с самым экстремальным температурным диапазоном: он превышал 114 градусов. А сейчас стал еще больше. Ну а в последние дни рекорды сыпались на этот якутский город, как из рога изобилия. Суточные максимумы обновлялись три дня кряду, а температура днем не опускалась ниже плюс 34.

Только за 20 число метеостатистика была переписана еще четыре раза. Были обновлены сразу суточный рекорд, абсолютный рекорд июня и абсолютный рекорд года. Так жарко на полюсе холода еще не было! Кроме того, Верхоянск отобрал у американского города Форт-Юкон на Аляске звание самой знойной точки за Полярным кругом.

И сегодня жаркая тенденция, вероятно, будет продолжена. В Верхоянске в полдень температура уже приблизилась к отметке в плюс 30. В Среднеколымске – уже превысила ее. А ведь максимум прогрева обычно фиксируется после 15:00.

В столице Республики Саха пока комфортные плюс 23, для сравнения на Арктическом побережье региона — в Тикси — лишь плюс два. Контрасты поражают.

Интенсивному перегреву поверхности в районе Верхоянска способствует абсолютно безоблачное небо. Верхоянск сейчас находится в зоне малоградиентного барического поля. Здесь нет облачности, и воздушные потоки практически не движутся. Арктический воздух с севера не может пробиться на континент, а солнце буквально испепеляет поверхность.

Но если люди жару способны переносить, то северным животным справиться с ней куда сложнее. Зной из-за особенностей терморегуляции тяжело переносят северные олени, а ведь оленеводство — одно из основных занятий в северо-восточных районах Республики Саха. В Верхоянском улусе этих животных не так много, несколько тысяч, а всего поголовье в этой части Якутии превышает 150 тысяч. Экстремальные температуры способны привезти к его сокращению.

"Животным это совершенно некомфортно, дикие переместятся на север к океану, на горы, ледники, а домашние — для них это очень опасно. Возможен и тепловой удар, у них там, где олени водятся, не такие высокие деревья и кусты, чтобы тень создать. Поэтому они все время в тепле, и это не очень хорошо", — говорит профессор-исследователь Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, кандидат биологических наук Прасковья Гоголева.

Сегодня днем в Верхоянске вновь жара. По прогнозу, воздух может прогреется до плюс 33-34, весьма вероятно, что температурный рекорд снова будет побит. К ночи температура понизится до плюс 16, но завтра днем – вновь околорекордные плюс 33 и ни облачка. Лишь со среды в небе над городом могут появиться облака, и возможен слабый дождь, но температура вновь составит около плюс 33. До конца недели в Верхоянске будет стоять тридцатиградусная жара.