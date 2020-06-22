Спасательная операция в тундре: реку Амбарную очистили от нефтепродуктов

Основной этап работ по ликвидации ЧС в Красноярском крае почти завершен. Совместно с федеральными и краевыми спасательными службами и компанией "Норникель" последствия разлива топлива устраняли специалисты "Транснефти" и "Газпром нефти". Общими усилиями справиться с проблемой удалось за две недели.

От огромного пятна нефтепродуктов на реке Амбарная остался небольшой островок бурого цвета. Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" полностью закончил очистку русла реки и теперь ведет работы на притоках и береговой линии.

Чтобы добиться такого результата, отряд работал на месте ЧС с 4 июня . Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов специалистов "Газпром нефти" экстренно командировали из Мегиона, Ханты-Мансийска, Ноябрьска и Санкт-Петербурга. Всего за сутки были мобилизованы и колоссальные технические ресурсы. В Норильск перебросили 85 тонн груза – это спецтехника, боновые заграждения, палаточный городок.

"Совместно с МЧС и другими спасателями установлено более 43 боновых заграждений общей длиной 4 тысячи метров. Дополнительно к боновым заграждениям установлены сорбирующие боны, порядка 21 рубежа поставлено длиной 2300 метров", — сообщил начальник департамента производственной безопасности "Газпром нефти" Виктор Сорокин.

Спасатели работали на нескольких труднодоступных участках и собрали более 8 тысяч кубов ядовитой жидкости. Вся она сейчас хранится во временных емкостях, а не утекла в озеро Пясино и дальше — в Карское море. Труд нефтяников, которые круглосуточно спасали экологию Арктики, высоко оценил Владимир Путин, а глава МЧС Евгений Зиничев лично побывал в палаточном лагере спасателей и вручил им благодарности.

Сейчас самый сложный этап спецоперации в тундре закончился. Большая часть отряда уже вернулась домой.

"Сухие цифры статистики, конечно, не отражают тех усилий, которые были потрачены нашими сотрудниками для ликвидации чрезвычайной ситуации в Красноярском крае. Причем, на результат выполнения работ не смогли повлиять ни отрицательные температуры, ни шквалистый ветер, ни проливной дождь и, конечно же, территориальная разбросанность объектов производства работ", — отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаз" Михаил Черевко.

Территорию, которую очистили спасатели, теперь изучают экологи. Тундру и берега реки Амбарная, по которой текли нефтепродукты, рекультивируют и разработают для этой местности план по восстановлению флоры и фауны.