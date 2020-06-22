Круче Мэйвезера. Непобедимый тайский боксер завершил карьеру

С нынешнего июня рекорд по победам среди боксеров-профессионалов равен результату, которого добился 34-летний боец из Таиланда Ванхенг Менайотин – 54 выигрыша при цифре ноль в графе "поражения". Таец объявил о завершении карьеры и превзошел рекорд легендарного американца Флойда Мэйвезера.

Спортсмен выступал в минимально весовой категории (до 47,6 кг) и с 2014 года до настоящего времени носит титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Из 54-х побед 18 Менайотин одержал нокаутом. Ванхенг повесил перчатки на гвоздь потому, что ему нужно "подлечить тело".

Заработавший за свою карьеру больше всех денег в мировом боксе Мэйвезер, конечно, и дрался с куда более именитыми атлетами, и званий имел больше. Тем не менее круглая цифра в 50 побед без поражения (27 из которых одержаны досрочно), еще в августе 2018 года была превзойдена Менайотином. А теперь таец установил новый рубеж, сохранив ноль в графе поражений до конца своей карьеры.