РЖД возвращают на маршруты свыше 70 поездов

Спрос на поездки в поездах дальнего следования удвоился по сравнению с маем и на прежние маршруты возвращаются свыше 70 поездов дальнего следования из 102 отмененных ранее, следует из сообщения РЖД.

Спрос вырос после снятия карантинных ограничений в регионах и с началом летнего сезона путешествий. В мае возобновилась продажа билетов за 90 суток до отправления. Это поможет пассажирам планировать путешествия летом. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки, а сегодня — до 200 тысяч в сутки.

Большинство билетов (37%) покупаются на поезда в направлении Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа. Около 32% билетов продаются на московском направлении, еще 31% – на поезда между регионами.

С ростом спроса РЖД возвращают в расписание более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования. Из них 36 возвращаются на южные направления — к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа.

Увеличивается часто движения поездов. В поездах дальнего следования сохраняются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии – дезинфекцию белья, посуды, вагонов, проводится обеззараживание воздуха за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. У пассажиров поездов дальнего следования измеряется температура (не менее 2 раз в сутки), в продаже в поездах есть индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Перевозка пассажиров поездами РЖД уменьшилась в апреле на 77% до 1,8 миллиона человек, в мае — на 78,9% до 2 миллионов человек​​​. РЖД ранее планировали в июне перевезти 1,9 миллиона пассажиров против 11,6 миллиона в июне 2019 года.

Пассажирский железнодорожный и водный транспорт включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин​​​ в понедельник, 22 июня.