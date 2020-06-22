Начальник отдела полиции в Курской области шпионил на Украину

В отношении начальника районного отдела полиции в Курской области возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена" УК РФ. По данным ФСБ, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения, возглавляющий районный отдел МВД управления МВД по Курской области, задержан до 18 августа.

По данным контрразведки, Борзенков сотрудничал с одним из подразделений СБУ, для которого он "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

В случае признания вины ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.