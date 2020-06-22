Участвовавший в турнире Джоковича Рублев успокоил болельщиков

Российский теннисист Андрей Рублев, принимавший участие в турнире Новака Джоковича Adria Tour в Хорватии, сообщил, что у него все в порядке со здоровьем. Россиянин сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

"Хотел вам сказать, что у меня все в порядке и я здоров. Я сдал отрицательный тест на коронавирус. Надеюсь, что наша жизнь скоро вернется в нормальное русло. Мы справимся с этим вместе", – написал Рублев на своей странице в Twitter.

Напомним, что турнир в Задаре был отменен из-за обнаруженного коронавируса и болгарского теннисиста Григора Димитрова. Позже о заражении COVID-19 сообщил еще один участник Adria Tour Борна Чорич из Хорватии.