Чемпионка мира по стрельбе после родов впала в кому и умерла, не увидев малыша

В возрасте 30 лет ушла из жизни многократная чемпионка Европы и чемпионка мира 2014 года по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович.

На сайте Стрелковой ассоциации Сербии сообщается, что смерть наступила после непродолжительной и тяжелой болезни.

По сведениям журналистов, сербская спортсменка умерла через несколько недель после родов, передает РИА Новости.

Малыш родился здоровым, но Бобана его так и не увидела. Как сообщает "СтарХит", три недели после родов она провела в коме.