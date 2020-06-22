Тульский цирк проверил животных на коронавирус. Подопечных дрессировщика Владислава Гончарова выбрали в качестве первопроходцев в исследованиях на наличие инфекции среди цирковых животных. Напомним, его труппа задержалась в пряничной столице из-за пандемии. Теперь четвероногим артистам пришлось сдать анализы на COVID-19. Об этом сообщает ГТРК "Тула" в эфире "Россия 1".

Споры о том, передается ли новый вирус от человека к животным и наоборот, по-прежнему не утихают. И вот, четырнадцать львов, в том числе, морских, семь собак и волк проверены на наличие инфекции. Мазки брали из носоглотки. Для зверей процесс оказался неприятным, а для дрессировщика — даже опасным.

"Наверное, наши животные первыми в России сдали анализы на наличие коронавируса. С волнением ожидали результатов", – отметил директор Тульского цирка Олег Абрамов.

Согласно данным экспертизы, у всех проверенных животных COVID-19 отсутствует. "Как заявляют специалисты ВОЗ, случаев передачи инфекции от кошек и собак к человеку в настоящий момент не зафиксировано", — говорит начальник Тульской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Павел Никитин.

Сотрудники цирка рады, что все животные оказались здоровы. Теперь остается дождаться окончания эпидемии, чтобы они смогли снова встретиться с тульскими зрителями.