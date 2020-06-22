Серия землетрясений зафиксирована в Челябинской области. Как сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", за последние несколько дней специалисты регулярно отмечают сейсмическую активность. По сведениям Казахстанского национального центра данных, землю трясет и на территории Казахстана, и в приграничных областях России: Челябинской и Оренбургской, а также на севере Башкирии.

В Челябинской области подземные толчки начались 18 июня и периодически продолжались на протяжении трех дней. Сначала земля "задрожала" рядом с поселками Варшавка и Снежный в Кизильском районе. Затем 19 июня – уже вблизи с Магнитогорском и в Брединском районе на территории Казахстана.

По данным сейсмологов, максимальное значение магнитуды толчков составило около 2,3 баллов по шкале Рихтера. Как отмечают специалисты, землетрясение в два балла считается очень слабым. Заметны могут быть совсем небольшие колебания на верхних этажах зданий, схожие с сотрясением от проезжающего внизу грузовика.

Между тем, сейсмическая активность в Уральских горах является постоянным объектом пристального внимания после землетрясения в районе Катав-Ивановска. Оно произошло осенью 2018 года. Тогда при магнитуде примерно в 4,5 балла пострадало несколько строений, например, районная больница. По мнению ученых РАН, наблюдение за поведением земли в этом регионе поможет предсказать будущие события и позволит подготовиться к ним заранее.