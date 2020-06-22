МЧС изучит видео водной прогулки Собчак по каналам Петербурга

В МЧС готовы изучить видеозапись водной прогулки Ксении Собчак с супругом Константином Богомоловым во время действия запрета на навигацию в Санкт-Петербурге.

По словам начальника центра Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу Александра Радько, следят за соблюдением законов на воде в городе шесть патрульных групп, однако прогуливающуюся на катере Ксению Собчак никто не видел.

"Прохождения по рекам и каналам являются скоротечными, выявить их тяжело", — пояснил "Интерфаксу" Александр Радько. "Ксению Собчак не удалось мне увидеть, а то бы обязательно привлек ее со всей пролетарской ответственностью", — добавил он, попросив прислать ему видеозапись для изучения.

Видеокадры прогулки, на которых угадываются виды Санкт-Петербурга, были опубликованы 18 июня на страничке Ксении Собчак в Instagram.