Новейший корвет "Гремящий" выйдет на финальный этап испытаний в августе

Корвет "Гремящий" должен отправиться на последний этап государственных испытаний в августе 2020 года. После них боевой корабль передадут флоту, сообщает пресс-служба "Северной верфи".

Сейчас корвет вернулся на предприятие, где проходит первичную ревизию: специалисты проверяют его системы и агрегаты, чистят цистерны и корпус, красят, устраняют замечания экипажа.

"Гремящий" – корвет проекта 20385. Водоизмещение – 2 тысячи тонн, длина – 104 метра. Пока главное вооружение корабля – это "Калибр" и "Оникс", однако в будущем его могут заменить на перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон".