Цены в автосалонах России растут в ожидании спроса

Двукратное падение продаж в России во время карантина не смутило дилеров: автовладельцы не дождались падения цен, и цены на автомобили в России с начала года по апрель выросли в среднем на 10%, согласно данным "Автостата". До конца года цены еще могут вырасти на 3-4%.

В январе-апреле 2020 года средняя цена нового легкового автомобиля достигла 1 688 000 рублей, подсчитал "Автостат", что на 9,7% больше чем за тот же период 2019 года.

На рынке ждут продолжения роста цен. Продавцы автомобилей жалуются на девальвацию рубля (но курс почти восстановился до докризисного уровня), снижение производства, и ожидают роста спроса из-за того, что граждане вместо общественного транспорта начнут пересаживаться на личные автомобили пока есть угроза заразиться коронавирусом.

С января по середину июня цены на модели Hyundai увеличились на 2,5%, Volkswagen — на 4–5%, Mitsubishi — на 3,5%, Fiat — на 5–10%, Jeep — на 3–4%, Mini — на 3,5%, BMW — на 3–10%, Mercedes-Benz — на 3–4%. Дилер Rolls-Royce поднял цен на 7% в среднем, Volvo — на 3–5%, согласно данным автодилера "Авилон", которые приводит издание "Коммерсантъ".

Основное повышение цен пришлось на период смягчения карантинных ограничений после того, как возобновилась работа автосалонов. По данным "Автостата", в июне обновили прайс-листы 18 брендов. "АвтоВАЗ" повысил цены на Lada Vesta CNG с битопливным двигателем на 0,2–1,5% (3–15 тыс. руб.), кроме базовой комплектации.

Подорожали модели "УАЗа" — "Хантер", "Патриот" и "Пикап" — на 2,7–3,9% (30–45 тыс. руб.). Цена моделей Subaru нового модельного года выросла на 3,4–7,3% (80–270 тыс. руб.).

Почти все модели Hyundai в июне подорожали на 0,4–0,9% (5–15 тыс. руб.). Цена около 5 из 16 моделей Kia выросла на 0,4–1,4% (5–20 тыс. руб.). Незначительно повысил цены Volkswagen — на 1–3%.

Значительно подорожали Cadillac Escalade, XT5 и ХТ6 в июне — на 7,6–11% (340–646 тыс. руб.), Chevrolet Tahoe и Traverse — на 1,5–8,7% (55–450 тыс. руб.), Lexus LC500 и RX — на 0,7–2,2% (43–87 тыс. руб.), Toyota — на 1,7–2,6%.

Традиционно цены на новые автомобили повышают в начале года, или весной и затем в середине года. Рост цен ранее незначительно превышал годовую инфляцию. В мае рост потребительских цен в России замедлился до 3% после ускорения в апреле с 3,1%, а итоговый рост цен может оказаться ниже цели ЦБ в размере 4%.

Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, подсчитал ранее комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Если оценивать только рынок легковых автомобилей без коммерческих, то согласно данным аналитического агентства "Автостат", в мае 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России снизился на 47,6% по сравнению с маем 2019 года. Массовый сегмент при этом снизился на 48,3% — продано 55 151 машин, а премиальный упал на 41,6%. Большинство брендов из Топ-25 потеряли около трети продаж. В "плюс" вышли только четыре марки – Ravon (рост в 40 раз), Changan (+141%), Isuzu (+83,3%) и Haval (+5,3%).

Больше остальных продажи упали у Subaru (свыше 70% от мая 2019 года), Peugeot (-74,2%), а максимальное падение отмечено у американского Ford (-98,3%).

Ранее опрос россиян показал, что большинство из них после окончания пандемии предпочтут купить личный автомобиль, а не пользоваться каршерингом или общественным транспортом. Опрошенные объяснили это тем, что в своей машине больше комфорта и безопасности. Выяснилось, что 52% опрошенных предпочтут после пандемии купить личный автомобиль, 18% респондентов будут ездить на такси, 17% используют каршеринг, 11% возьмут автомобиль в долгосрочную аренду. Количество тех, кто не определился, составило лишь 2%.