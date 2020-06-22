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ДТП с участием Михаила Ефремова 17 минут назад

22 июня 202014:24

Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал еще одну причину, по которой артист сел за руль пьяным. По его словам, Ефремов сделал это, чтобы выручить друга.

"Сейчас многие Ефремова осуждают, но никто ведь не хочет понять, почему он пьяным сел за руль, – сказал Пашаев изданию "Собеседник". – На самом деле ему в тот вечер позвонил друг (…). Он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии".

Адвокат отметил, что этот друг – "известный человек" – находится сейчас на Украине и не может приехать в Россию из-за того, что закрыты границы. Поэтому он попросил Ефремова "съездить в больницу и помочь, чем может".

15 июня Пашаев рассказывал, что в день ДТП на Садовом кольце Ефремов напился из-за смерти близкого человека. По словам юриста, его подзащитный "был в трауре и подавлен".

ДТП с участием известного актера произошло вечером 8 июня. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице, Ефремов не пострадал. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, кроме того, у него в крови обнаружили следы наркотиков.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом. Его несколько раз допросили, также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой актер признан вменяемым.

 

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