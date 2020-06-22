Суд вынес приговор участникам организации "Сеть"

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам запрещенной в России террористической организации "Сеть".

Промышленному альпинисту Виктору Филинкову и программисту Юлию Бояршинову назначено наказание в виде 7 и 5,5 лет заключения в колонии общего режима соответственно, передает РИА Новости.

ФСБ пресекла деятельность "Сети" осенью 2017 года. В начале 2019 года в рамках этого дела на 3,5 года колонии был осужден житель Санкт-Петербурга Игорь Шишкин (он признал свою вину и заключил сделку со следствием).

Позднее Приволжский окружной военный суд осудил еще семерых участников группировки. Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и Арман Сагынбаев получили от 6 до 18 лет заключения в колониях общего и строгого режима. Они обвинялись по статьям о создании террористического сообщества, незаконном обороте оружия, взрывных устройств и наркотических средств, однако свою вину не признали.

Филинков и Бояршинов признаны виновными по статье "Участие в террористическом сообществе".

На суде Бояршинов признал свою вину и рассказал о становлении петербургской ячейки организации. Филинков обвинения отверг и утверждал, что при задержании у него пытались выбить признание.