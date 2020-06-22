"Формула-1" будет одновременно бороться с расизмом и коронавирусом

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" объявиле о запуске инициативы #WeRaceAsOne, посвященной двум главным проблемам современного общества – преодолению последствий пандемии коронавируса COVID-19 и борьбе с расизмом и социальным неравенством.

На первых порах формулическая общественность будет следить за внешним проявлением инициативы: на всех болидах команд-участниц будут изображены радужные символы борьбы с кризисом, начиная с первых гоночных уикендов сезона-2020, которые пройдут в Австрии.

"Радуга была выбрана, так как она стала международным символом объединения сообществ перед лицом недавнего кризиса", – говорится в сообщении на официальном сайте "Формулы-1". "Конюшни" выразят поддержку движению против расизма. В дальнейшем "Ф-1" пообещала объявить о конкретных планах по некоему "увеличению многообразия в чемпионате".