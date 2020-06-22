Взрыв газа в Самаре: СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области в связи со взрывом газа в жилом доме. Как напоминает ГТРК "Самара", выходящая в телеэфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", ЧП случилось накануне, 21 июня, рано утром. Межкомнатные и межквартирные перегородки в нескольких квартирах частично обрушились. Пострадали припаркованные возле дома автомобили.

При этом возгорания не произошло, не пострадали и несущие конструкции. Травмы получили две женщины 34 и 55 лет. Все жители были эвакуированы. Их разместили в школе-интернате №1, где устроен пункт временного размещения.

К ликвидации ЧП было привлечено 50 человек, задействовано 15 единиц техники. Как уточнили в Следственном комитете, расследование будет продолжено.