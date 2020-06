Борьба с расизмом и деньги. Льюиса Хэмилтона обвинили в лицемерии

Начавшая в США истерия вокруг расизма и борьбы за права цветных меньшинств принимает все более уродливые формы. Темнокожий чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон, участвующий в демонстрациях, получил обвинение в лицемерии от британского политика Найджела Фараджа: гонщик, оказывается, не там получает зарплату.

Известный своей позицией евроскептика член европарламента Фарадж, являющийся сторонником выхода Великобритании из Евросоюза и лидером Партии Брексита, высказался на тему борьбы шестикратного чемпиона "Формулы-1" Хэмилтона с расизмом.

"Хэмилтон аплодирует свержению скульптур и призывает к истреблению всех "расистских символов" по всему миру, — написал Фарадж в соцсети Twirrer. – В это же время он получает 40 млн фунтов в год от Mercedes – фирмы, которая заработала огромные деньги на рабстве. Когда уже прекратится это невежественное лицемерие?"

As Richard Littlejohn says, Lewis Hamilton has applauded the toppling of statues and called for all ‘racist symbols’ around the world to be removed.



He is paid £40million a year by Mercedes, a firm which made vast profits from slavery.



Will the ignorant hypocrisy ever end? pic.twitter.com/HPjcnWvH4i