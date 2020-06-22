В Орловской области найден колодец с останками детей-узников концлагеря

В Орловской области обнаружили останки детей, ставших жертвами нацистов в годы Великой Отечественной войны. Следователи начали проверку по данному факту, сообщается в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Останки детей нашли поисковики объединения "Костер". Их обнаружили в колодце в поселке Крутовском. Местные жители сообщили, что в годы войны солдаты вермахта сбрасывали туда детей из концлагеря.

"Следствие тщательно проверит полученную информацию и даст уголовно-правовую оценку выявленному факту", – отметили в управлении СК РФ.

В данный момент ведутся проверочные мероприятия, в том числе изучаются архивные и научно-исторические данные. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о псковских поисковиках, обнаруживших останки советского пилота Андрея Мародудина. Сержант 287-го истребительного авиаполка из Белгородской области погиб, выполняя боевое задание во время Великой Отечественной войны.