Песков пояснил условия изменяемости власти в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что система власти в России меняется и не замечать этого было бы неверно. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Путина о том, чтобы чиновники не искали ему преемника, а занимались своей работой.

Дмитрий Песков отметил, что выстроенная система власти доказала свою устойчивость, чем доволен президент. Пресс-секретарь обратил внимание на то, что Путин исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. "Это характеристика нашего чиновничьего мира", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков заявил, что власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, а замечать этого было бы неверно, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря, основная мотивация для чиновников не связана со сменяемостью или несменяемостью президента. Представитель Кремля пояснил, что государственные сотрудники должны руководствоваться более высокими соображениями, поскольку это работа не на государство, а служение Родине. Дмитрий Песков также отметил, что речь идет не о конкретных людях, а о настроении.



Ранее в эфире телеканала "Россия 1", в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" глава государства заявил, что допускает выставление своей кандидатуры на выборах президента, если будут одобрены соответствующие поправки в Конституцию.