22 июня 202015:08

Наконец-то? Детектор тёмной материи зафиксировал странные сигналы

Самый чувствительный в мире детектор тёмной материи XENON1T зарегистрировал странные сигналы, которые могут стать ключом к открытию новых частиц. Возможно также, что речь идёт о ранее неизвестных свойствах давно известных частиц, которые не укладываются в Стандартную модель физики элементарных частиц и требуют создания новой физики. Впрочем, вероятность ошибки тоже пока не исключена.

Подробности изложены в препринте научной статьи, опубликованном на сайте arXiv.org коллаборацией, включающей 163 исследователя из 11 стран мира.

Напомним, что детектор XENON1T эксплуатировался с 2016 по 2018 год (но анализ собранных данных продолжается до сих пор).

Инструмент предназначался для поиска вимпов - гипотетических тяжёлых частиц, существование которых давно предполагается теоретиками. Именно они, по мнению многих специалистов, составляют загадочную тёмную материю. XENON1T остаётся самым чувствительным из когда-либо функционировавших детекторов вимпов (хотя уже строятся более мощные установки).

Детектор содержал 3,2 тонны сверхчистого сжиженного ксенона. Аппаратура фиксировала столкновение атомов ксенона с различными частицами (если говорить точнее, фотоны и электроны, образующиеся при этом столкновении).

Инструмент, упрятанный под землю, был настолько хорошо защищён от космических лучей и других источников частиц, что фиксировал лишь 232 столкновения с атомами ксенона в год. При этом происхождение всех частиц тщательно отслеживалось.

В такой ситуации любое превышение числа фиксируемых событий над фоном может говорить об открытии, даже если зафиксированные частицы не являются вимпами. Так, не так давно именно с помощью XENON1T был впервые зафиксирован самый редкий в мире радиоактивный распад атомного ядра. Между прочим, среднее время ожидания такого события в триллион раз (!) превышает возраст Вселенной.

И вот специалисты снова обнаружили в данных детектора нечто неожиданное. Вместо 232 событий в год они получили на 53 события больше.

Частицы, столкнувшиеся с атомами ксенона в этих "добавочных" событиях, не были похожи на вимпы. Так что вряд ли речь идёт о долгожданном открытии тёмной материи. Однако эти данные могут быть ключом к другим не менее волнующим тайнам.

XENON1T пока является самым чувствительным из когда-либо работавших детекторов вимпов.
Фото Xenon Collaboration.

Лучше всего на роль таинственных "гостей" подходят солнечные аксионы. Аксион - ещё одна гипотетическая частица, существование которой давно предполагается теоретиками. Только она не тяжёлая, как вимпы, а лёгкая.

Специалисты считают, что аксионы могут образовываться в термоядерных реакциях в недрах нашей звезды. И полученные данные очень похожи на след подобных "детей Солнца".

Отметим, что, согласно одной из гипотез, тёмная материя состоит именно из аксионов, а не вимпов. Но в данном случае речь идёт об аксионах, родившихся вскоре после Большого взрыва и имеющих иные характеристики, чем солнечные. "Аксионы тёмной материи" не подходят на роль частиц, обнаруженных XENON1T, в отличие от солнечных аксионов.

Поясним, почему регистрация солнечных аксионов также стала бы великим событием (напомним, что пока открытие не проверили сторонние специалисты, а значит, оно не подтверждено). Дело в том, что в этом случае речь идёт о частицах, не предусмотренных Стандартной моделью физики элементарных частиц. Подобное открытие стало бы прорывом за её пределы, о чём давно мечтают учёные.

Если объяснять новые данные именно потоком солнечных аксионов, то статистическая значимость их обнаружения составит 3,5 сигма. Это означает, что результат почти наверняка не является случайной комбинацией шумов. Вероятность такого наложения шумов составляет лишь 0,02%. Однако строгие стандарты физики частиц позволяют говорить об открытии, лишь когда эта вероятность меньше ещё в 200 раз и равна 0,0001% (в этом случае учёные говорят о значимости в 5 сигма).

Другие интерпретации тоже не исключены, хотя имеют несколько меньшую статистическую значимость.

Так, возможно, что речь идёт не о новых частицах, а о неожиданных свойствах уже известных частиц - нейтрино. В Стандартной модели нейтрино считаются частицами, не имеющими магнитного момента. Однако новые данные можно объяснить, если предположить, что у них всё-таки есть магнитный момент (это тоже потребует пересмотра Стандартной модели).

Если интерпретировать новые данные как регистрацию магнитного момента нейтрино, то статистическая значимость результата составит 3,2 сигма.

И, к слову, такую же значимость имеет и самая скучная и нежеланная гипотеза. Это предположение, что в очень хорошо очищенном ксеноне оказалась ничтожная примесь радиоактивного изотопа водорода - трития. Буквально несколько атомов трития на килограмм ксенона (!) могли бы обеспечить такой сигнал. При создании детектора такая возможность не учитывалась, поэтому пока исключить гипотезу о примеси трития невозможно.

Однако учёные уже готовят к запуску инструмент следующего поколения XENONnT. В нём будет втрое больше ксенона, чем в XENON1T, а поток фоновых частиц, как ожидается, будет ниже. Это более чувствительное устройство, как ожидается, поможет понять, чем был вызван загадочный избыток событий на XENON1T, а возможно, и найти те самые вимпы.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как можно искать тёмную материю с помощью действующих детекторов гравитационных волн.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

14:16

ФСБ рассекретила документы о нацистской женской разведшколе

14:11

Суд вынес приговор участникам организации "Сеть"

12:41

Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет

12:23

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

10:47

Россия достигла самого низкого количества заболевших коронавирусом с начала июня

09:52

Путин посетил главный храм Вооруженных сил

05:41

В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ФСБ рассекретила документы о нацистской женской разведшколе в Крыму

ФСБ рассекретила документы о нацистской женской разведшколе в Крыму

1 час назад
Суд вынес приговор участникам организации "Сеть"

Суд вынес приговор участникам организации "Сеть"

44 минуты назад
Начальник отдела полиции в Курской области шпионил на Украину

Начальник отдела полиции в Курской области шпионил на Украину

2 часа назад
Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

1 час назад

Трансляции

24 июня

02:00

Южно-Сахалинск. Парад Победы
03:00

Владивосток. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
04:00

Белогорск. Парад Победы
Все трансляции
Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет

Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет

2 часа назад
В Орловской области найден колодец с останками детей-узников концлагеря

В Орловской области найден колодец с останками детей-узников концлагеря

49 минут назад
Наконец-то? Детектор тёмной материи зафиксировал странные сигналы

Наконец-то? Детектор тёмной материи зафиксировал странные сигналы

43 минуты назад
МЧС изучит видео водной прогулки Собчак по каналам Петербурга

МЧС изучит видео водной прогулки Собчак по каналам Петербурга

1 час назад
Паразиты, аллергия и шок: чем опасны укусы комаров и муравьев

Паразиты, аллергия и шок: чем опасны укусы комаров и муравьев

1 час назад
Коронавирус: Россия достигла самого низкого количества заболевших с начала июня

Коронавирус: Россия достигла самого низкого количества заболевших с начала июня

4 часа назад
Каждый десятый американец считает, что противником США в войне была Россия

Каждый десятый американец считает, что противником США в войне была Россия

4 часа назад
Роструд напомнил об укороченной неделе

Роструд напомнил об укороченной неделе

6 часов назад
Чем заправлять, что добавлять: рецепт полезной окрошки

Чем заправлять, что добавлять: рецепт полезной окрошки

7 часов назад
Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

5 часов назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

7 часов назад
"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

17 часов назад
Что делать тем, кто видит черные точки и волнистые нити

Что делать тем, кто видит черные точки и волнистые нити

19 минут назад
Медведица атаковала автомобиль на трассе в Хабаровском крае. Видео

Медведица атаковала автомобиль на трассе в Хабаровском крае. Видео

1 час назад
Англичанка отрастила волосы длиннее своего роста

Англичанка отрастила волосы длиннее своего роста

1 час назад
Турист впал в кому после неудачного полета на параплане в Сочи

Турист впал в кому после неудачного полета на параплане в Сочи

1 час назад
"Формула-1" будет одновременно бороться с расизмом и коронавирусом

"Формула-1" будет одновременно бороться с расизмом и коронавирусом

1 час назад
Чемпионка мира по стрельбе после родов впала в кому и умерла, не увидев малыша

Чемпионка мира по стрельбе после родов впала в кому и умерла, не увидев малыша

1 час назад
Российский город отобрал у американского звание "самого знойного" за Полярным кругом

Российский город отобрал у американского звание "самого знойного" за Полярным кругом

2 часа назад
Спасательная операция в тундре: реку Амбарную очистили от нефтепродуктов

Спасательная операция в тундре: реку Амбарную очистили от нефтепродуктов

2 часа назад
Подозреваемого в убийстве волгоградского студента задержали при попытке к бегству из страны

Подозреваемого в убийстве волгоградского студента задержали при попытке к бегству из страны

2 часа назад
Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

3 часа назад
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

3 часа назад
Ширвиндт: онлайн-спектакли - это секс по телефону

Ширвиндт: онлайн-спектакли - это секс по телефону

3 часа назад
Доктор Мясников про "ген подвига": герои - это особый биологический вид

Доктор Мясников про "ген подвига": герои - это особый биологический вид

3 часа назад
В период самоизоляции в России стали чаще угонять "Лексусы"

В период самоизоляции в России стали чаще угонять "Лексусы"

3 часа назад
Как выглядят актеры озвучки "Смешариков"

Как выглядят актеры озвучки "Смешариков"

4 часа назад
Кремль: большей части материалов из книги Болтона в России присвоили бы гриф ДСП

Кремль: большей части материалов из книги Болтона в России присвоили бы гриф ДСП

4 часа назад
Из Fortnite исчезли полицейские машины

Из Fortnite исчезли полицейские машины

4 часа назад
Создан самый мощный в истории квантовый компьютер

Создан самый мощный в истории квантовый компьютер

4 часа назад
Обзор смартфона Xiaomi Mi Note 10 Lite: флагман без излишеств

Обзор смартфона Xiaomi Mi Note 10 Lite: флагман без излишеств

5 часов назад
В Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар

5 часов назад
ФСБ проводит обыски в управлении лесами Алтайского края

ФСБ проводит обыски в управлении лесами Алтайского края

6 часов назад
На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

7 часов назад
Испытания не закончились: синоптики рассказали, чего ждать от погоды

Испытания не закончились: синоптики рассказали, чего ждать от погоды

7 часов назад
Чемпионат Англии. "Челси" одержал волевую победу над "вилланами"

Чемпионат Англии. "Челси" одержал волевую победу над "вилланами"

7 часов назад
Из полевого госпиталя под Читой выписались еще 20 пациентов

Из полевого госпиталя под Читой выписались еще 20 пациентов

7 часов назад
"Свечи памяти" зажгли в посольстве России в Соединенных Штатах Америки

"Свечи памяти" зажгли в посольстве России в Соединенных Штатах Америки

8 часов назад
В Санкт-Петербурге похитили гранитную книгу с памятника жертвам политических репрессий

В Санкт-Петербурге похитили гранитную книгу с памятника жертвам политических репрессий

8 часов назад
Приморье и Красноярский край поддержали акцию "Красная гвоздика"

Приморье и Красноярский край поддержали акцию "Красная гвоздика"

8 часов назад
В городах России зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной

В городах России зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной

9 часов назад
Европейские города охвачены протестами

Европейские города охвачены протестами

9 часов назад
22 июня - День памяти и скорби, в России вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны

22 июня - День памяти и скорби, в России вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны

9 часов назад
В Нью-Йорке будет демонтирован памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке будет демонтирован памятник Теодору Рузвельту

11 часов назад
Глава НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от COVID-19 более чем на два года

Глава НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от COVID-19 более чем на два года

12 часов назад
Пушков прокомментировал появление COVID-19 на рынке "Синьфади" в Пекине

Пушков прокомментировал появление COVID-19 на рынке "Синьфади" в Пекине

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку