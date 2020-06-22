Траурную церемонию провели в День памяти и скорби на Пискаревском кладбище

В День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище провели траурную церемонию. В этом году из-за пандемии по коронавирусу было немноголюдно. Венки и цветы от жителей Петербурга и ветеранов по главной аллее пронесли бойцы Почетного караула.

Участники церемонии возложили цветы к монументу "Мать-Родина". Губернатор Петербурга, полпред президента в СЗФО, спикер Заксобрания и председатель Совета общественной организации ветеранов войны северной столицы минутой молчания почтили память павших.

Отметим, что в 2020 году исполнилось 79 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Более 600 тысяч ленинградцев скончались во время блокады. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", вещающая на телеканале "Россия 1", на Пискаревском кладбище захоронены 420 тысяч, погибших в блокаду петербуржцев и 70 тысяч солдат, защищавших город.