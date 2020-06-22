Британские визовые центры постепенно возобновляют работу в России

Британские визовые центры возобновили работу в России. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Великобритании в РФ.

"Выдача паспортов начнется уже 22 июня. Запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня", – сообщили в посольстве.

Там уточнили, что при входе в визовые центры у посетителей будут изменять температуру. Также нужно будет пользоваться защитной маской и соблюдать социальную дистанцию.

"С учетом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объеме, – уточнили в посольстве. – Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей".

В диппредставительстве отметили, что в первую очередь будут рассматриваться заявления, которые не были рассмотрены из-за карантинных мер в связи с коронавирусом. Также представители посольства предупредили, что в связи с поэтапным восстановлением работы визовых центров возможны задержки при рассмотрении новых заявлений.