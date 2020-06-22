Это точно Николай? Басков за время карантина похудел на 16 килограммов

Пока одни звезды жаловались на то, что во время вынужденной самоизоляции из-за коронавируса набрали лишние килограммы, другие использовали это время для того, чтобы изменить свою внешность к лучшему.

Многие уже делились своими фотографиями в соцсетях, однако самый неожиданный результат, пожалуй, продемонстрировал 43-летний Николай Басков.

"Настоящий блондин" разместил в своем "Инстаграме" фотографии, на которых поклонники даже не сразу узнали своего кумира.

Сначала похудевший и помолодевший Басков опубликовал снимок в красной кепке с признанием, что очень хочет на море, и собрал под ним огромное количество восторженных комментариев.

Затем артист сообщил, что за время карантина похудел на 16 килограммов, и сопроводил снимок фотографиями "до" и "после".

Комментаторы отметили, что выглядеть Басков стал выглядеть брутально, и спросили, не собирается ли он, изменив имидж, изменить и репертуар.