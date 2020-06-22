Российский боец UFC Петр Ян стал отцом во второй раз

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий в Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе, сообщил о том, что его супруга Юлия родила мальчика.

"Сегодня в моей семье пополнение. Константин Петрович, – написал Ян в Instagram. – Любимая, спасибо. Ты умница".

Стоит отметить, что Петр и Юлия уже воспитывают сына Даниила 2016-го года рождения.

Напомним, на счету 27-летнего россиянина шесть побед в шести поединках на турнирах UFC. В следующем бою российскому претенденту на чемпионский пояс 12 июля будет противостоять экс-чемпион организации в полулегком весе Жозе Альдо.