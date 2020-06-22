ЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки

Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья.

Для этого Банк России установит более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой, следует из сообщения регулятора.

В итоге банки высвободят около 300 миллиардов рублей капитала по действующим ипотечным кредитам.

"Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке", — отметили в Банке России.

Выдача ипотеки в месяцы карантина — апреле-мае — резко снизилась, в 1,5-2 раза в разных регионах. В апреле 2020 года запущена новая программа ипотеки с господдержкой по поручению президента РФ: можно под 6,5% годовых получить кредит по льготной ставке до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов руб., для других регионов — 3 миллиона руб. при первоначальном взносе от 20%.

Российские банки к концу мая приняли 120,8 тысячи заявок на получение ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Одобрено 81,9 тысячи заявок (83% всех поданных заявок) для оформления кредитов. Банки уже выдали 22,8 тысячи ипотечных кредитов на 57,5 миллиарда руб., при этом 97% выданных кредитов приходятся на 15 крупнейших банков.

Госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% сократила на 50% ожидавшееся падение выдачи ипотеки, подсчитал федеральный жилищный оператор "Дом.РФ".

Ипотечные ставки в России находятся на минимальных уровнях и продолжают снижаться. Средняя ставка по кредитам на покупку жилья в новостройках составила в апреле 6,94% с учетом программ с господдержкой, отмечает "Дом.РФ". Ставки еще снизятся в ближайшие месяцы. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%. Такой низкий уровень достигнут впервые.