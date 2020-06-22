Virgin Galactic разработает программу туристических полетов в космос

Глава Virgin Galactic Holdings миллиардер Ричард Брэнсон сообщил, что его компания подписала с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) соглашение о разработке программы по продвижению частных полетов на Международную космическую станцию. На фоне новости акции компании выросли более чем на 14%.

В рамках соглашения с Космическим центром имени Линдона Джонсона, Virgin Galactic будет определять организации, которые будут осуществлять частные полеты, разрабатывать обучающие программы, решать транспортные вопросы на МКС и на Земле.

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил в социальной сети Twitter, что ведомство будет спользовать коммерческие инновационные американские компании для развития программы.

В ноябре прошлого года Virgin Galactic объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году.

При суборбитальном полете аппарат совершает полет по траектории, не предусматривающей выход на орбиту. В настоящее время несколько компаний в мире, включая американскую Virgin Galactic, разрабатывают космические корабли для проведения суборбитальных туристических полётов.

В мае 2020 года Virgin Galactic провела первые лётные испытания суборбитального космолета VSS Unity. Этот аппарат стал уже вторым космопланом серии SpaceShipTwo, разрабатываемой для суборбитальных туристических полётов.

Unity способе взять на борт до шести пассажиров, которые во время полета могут увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. За это удовольствие космическому туристу предстоит выложить около 250 тысяч долларов. По заявлению компании, залог на участие в полете внесли уже более 600 человек.