Машина сбила подростков на мотоцикле в Ивановской области, один человек погиб

Авария с летальным исходом, унесшая жизнь несовершеннолетнего, произошла в понедельник, 22 июня, в Тейковском районе Ивановской области.

Известно, что водитель автомобиля Renault Duster сбил двух подростков, перемещавшихся на мотоцикле, после чего машина оказалась в кювете.

Как сообщают местные СМИ, 14-летний пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. Его ровесник остался жив и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.