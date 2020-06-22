Следком установил: 26 надгробий на калужском кладбище разгромил подросток

Установлена личность вандала, разгромившего могилы на кладбище в Калуге. Оказалось, что это несовершеннолетний, которому не исполнилось еще и шестнадцати лет. Всего разрушено 26 надгробий. ЧП вызвало большой резонанс в общественных кругах.

Происшествие случилось на Трифоновском кладбище 6 июня. В этот день в отделение полиции обратились пятеро пострадавших родственников. Выехав на место преступления, следователи начитали порядка 26 поврежденных надгробий и памятников. Тогда сразу возбуди уголовное дело, к расследованию которого подключилась прокуратура,

Спустя время, правоохранители установили личность подозреваемого, сообщила ГТРК "Калуга" в эфире телеканала "Россия 1". Им оказался местный подросток. Принято решение взять с него подписку о невыезде. Следователи приступили к выяснению обстоятельств, толкнувших подростка на столь необдуманный поступок.