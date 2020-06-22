Штрафы за нарушение самоизоляции признали законными

Московские суды признали законными штрафы за нарушение самоизоляции, которые были вынесены в автоматическом режиме — рассмотрено уже несколько таких дел.

Апелляцию подали те, кто находился на домашнем лечении. Главным условием было не покидать квартиру, чтобы избежать распространения инфекции. Те, кто проигнорировал запрет, вышел на улицу и попал в объектив камеры уличного наблюдения, получили штрафы.

Люди пытались обжаловать постановления по формальным признакам. Ссылались на то, что за руку их никто не поймал, а фотография и данные геолокации не являются достаточным доказательством нарушения. Однако суд посчитал иначе, и по 4 тысячи нарушителям все же придется заплатить.

Всего за время режима повышенной готовности в суды поступило более 15 тысяч обращений от несогласных со штрафами москвичей. Если есть подозрение, что штраф действительно был выписан из-за технической ошибки, его по-прежнему можно оспорить. Для этого на портале mos.ru создан специальный раздел.