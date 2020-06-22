Все причалы Москвы подготовили к открытию навигации

Столица готовится к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

С 23 июня вновь откроются фитнес-клубы, СПА-салоны, бани, сауны; в полноценном режиме заработают рестораны, кафе, бары и закусочные, летние веранды которым было разрешено открыть с 16 июня.

Любители речных прогулок с нетерпением ждут и водных путешествий. С 23 июня они тоже станут возможными.



Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что все причалы столицы уже готовы к пассажирской навигации, срок открытия которой из-за коронавируса в этом году был отложен.

Бирюков рассказал, что перед ее стартом тщательно проверили все пассажирские причалы, ранее были очищены гранитные покрытия, отремонтированы и покрашены ограждения, проведены другие работы.

Особое внимание, сообщил заммэра столицы, уделили набережным: привели в порядок лестничные сходы, чугунные ограждения, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой, а на некоторых набережных установили гранитные лавочки.

Всего, сообщил Бирюков, за последние 9 лет в Москве благоустроили 31 набережную, передает ТАСС.

Кроме того, в центре столицы — на левом берегу реки — создали уникальный пешеходный маршрут протяженностью более 19 километров — от делового центра "Москва-сити" до Гончарной набережной.

Он также рассказал, что уже в ближайшие годы вся территория вдоль Москва-реки протяженностью около 200 километров станет доступна для горожан: здесь появятся пешеходные зоны и современные набережные.