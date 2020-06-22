Парусник "Паллада" с юными моряками вернулся из кругосветного путешествия

Парусник "Паллада" с юными моряками на борту вернулся домой из кругосветного путешествия. Он преодолел больше 10 тысяч километров. В общей сложности курсанты детского морского центра Костромы провели в море 114 дней. Путешествие затянулось из-за эпидемии COVID-19.

Как информирует ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", "Паллада" прошла от Аргентины до Владивостока. Первоначально планировалось, что моряки вылетят домой, доплыв до порта Маврикий. Однако его закрыли из-за пандемии, поэтому парусник проследовал далее.

Курсант детского морского центра Костромы Алексей Хохлов поделился: "Временами было тяжело, иногда практически без связи. Редко писали электронные письма на родину, ответы тоже не часто приходили. Зато большую часть своего времени мы посвящали работе на паруснике".

Сегодня в формате видеотрансляции участники экспедиции встретились вновь. Пообщались с наставниками и журналистами, а также поделились яркими запоминающимися моментами плавания. Ребята признали, что труднее всего им дался сильнейший шторм близ Южной Африки и самоизоляция во время карантина по коронавирусу.