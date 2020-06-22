На северокорейские дроны с агитацией Сеул грозит дать военный ответ

Ситуация на Корейском полуострове вернулась на круги своя: на границы со стороны КНДР вернулись громкоговорители, вновь из них несется агитация против Сеула. Вся эта техника была демонтирована два года назад, когда в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось потепление. Теперь диалог практически прекратился, а обе стороны перешли на привычный язык ультиматумов.

Пока противостояние между Кореями идет больше психологическое. После того, как с юга на север были отправлены сотни тысяч пропагандистских листовок, КНДР вновь устанавливает на своих южных рубежах громкоговорители, которые будут транслировать соседям альтернативное видение мира — от Пхеньяна.

Северокорейская сторона собирается пойти дальше, и отправить на юг 12 миллионов своих листовок.

В Сеуле сегодня настойчиво попросили этого не делать. Там еще раз озвучили официальную версию: что власти не имеют отношения ко враждебной КНДР пропаганде, что листовки рассылают частные лица – перебежчики из Северной Кореи, и что Сеул делает, что может, чтобы остановить эти недружественные действия.

"Правительство Республики Корея уже объявило о своей позиции по поводу этих листовок. Правительство блокирует усилия по отправке листовок и товаров против КНДР. Мы призываем КНДР прекратить реализацию плана распространения пропаганды против Республики Корея. Это только ухудшит межкорейские отношения", — говорит представитель министерства по вопросам объединения Корей Ё Санкей.

В Пхеньяне в свою очередь, уже не раз замечали, что Сеул как минимум, старается недостаточно, раз уж группам радикалов все время удается беспрепятственно влезать в отношения двух Корей.

Появились и кадры акции тех самых перебежчиков за 12 июня. В приграничный и как бы охраняемый район на севере Республики Корея прибыли десятки человек.

Без проблем привязали тюки с пропагандой к воздушным шарам, наполнили шары гелием, да и запустили это все через границу. Южнокорейские пограничники, если они там и присутствовали, никак не вмешивались.

Обострение началось 16 июня, когда северокорейские военные взорвали межкорейский офис связи, расположенный в приграничном городе Кэсон.

Теперь из Сеула поступают противоречивые сигналы. С одной стороны, там обещают забыть про тот взрыв и считать его не имеющим отношения к договоренностям о разрядке напряженности. С другой – заявляют, что если северокорейская сторона пришлет на Юг свои дроны с агитацией, то на это уже будет дан военный ответ.