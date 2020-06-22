Великобритания тестирует небулайзер для лечения COVID-19 на дому

В Великобритании начались общенациональные испытания небулайзера (автоматического ингалятора), который позволит чаще лечить COVID-19 на дому. Ожидается, что новая методика снизит количество осложнений, которые часто приводят к госпитализации больных.

Как известно, COVID-19 опасен тем, что осложнения, такие как серьёзные проблемы с дыханием, могут появиться очень быстро, буквально в течение нескольких часов. Это происходит, когда вирус начинает размножаться в тканях нижних дыхательных путей (Вести.Ru подробно рассказывали об этом процессе в этом материале).

Учёные из Университета Саутгемптона предложили способ предупредить этот процесс. Они опирались на данные о том, что у людей из группы риска (тех, кому больше 65 лет, и тех, у кого есть некоторые хронические заболевания) чаще других организм хуже вырабатывает белок IFN-β-1α (название расшифровывается как антивирусный белок интерферон бета-1а). Он производится организмом для защиты от вирусных инфекций.

К слову, это вещество уже создаётся искусственно и используется для лечения больных с рассеянным склерозом.

Небулайзер Aerogen Ultra генерирует мелкие капли, содержащие новый экспериментальный препарат SNG-001 (разработан компанией Synairgen). Если их вдыхать, то они попадают глубоко в лёгкие. Там белок вызывает нужный ответ иммунной системы.

За прогрессом каждого больного на протяжении 14 дней будут следить врачи и медсёстры, которые организуют по всей стране своего рода виртуальную сеть для обмена информацией о ходе испытаний. С каждым пациентом будет поддерживаться видеосвязь.

Ожидается, что ингалятор предупредит развитие осложнений и спасёт десятки тысяч жизней.

Если методика в дальнейшем получит одобрение, то она позволит лечить COVID-19 на дому. Поясним, что сейчас в Великобритании, по сути, нет методики, которая позволяла бы бороться с заболеванием, перепугавшим весь мир. До появления серьёзных осложнений люди остаются лечиться дома, и, даже имея большие проблемы с дыханием, многие вынуждены спасаться подручными средствами вне госпиталя, так как больничных коек на всех не хватает. Понятно, что порой это приводит к летальным исходам.

Небулайзер с нужным препаратом мог бы радикально изменить ситуацию, успокоить многих людей и спасти немало жизней.

Отметим, что ранее специалисты ВОЗ запретили использовать небулайзеры в больницах. Проблема была в том, что вместе с создаваемыми ими парами лекарственных средств в воздух попадали и капли, содержащие частицы коронавируса. Они могли привести к заражению других людей.

В марте 2020 года были начаты клинические испытания новой методики на 100 пациентах. Однако тогда врачи снабжали небулайзерами только тех больных, которые жили неподалёку от Саутгемптона. Теперь же медики приступили к общенациональному тестированию нового небулайзера.

На 22 июня 2020 года в Великобритании от COVID-19 скончалось более 42 600 человек.

"Это испытание уникально, так как оно направлено на людей с высокими факторами риска по осложнению болезни", — заявил профессор Ник Фрэнсис (Nick Francis) из Университета Саутгемптона. Он также подчеркнул, что небулайзер будет использоваться на самых ранних этапах заболевания.

Всем желающим, проживающим в Великобритании, предлагается принять участие в испытаниях. Обратиться за помощью может человек, у которого в течение двух последних дней появились симптомы COVID-19 и он получил положительный результат теста на COVID-19. При этом обращающимся должно быть не менее 65 лет или более 50 лет, если речь идёт о пациенте с хроническими заболеваниями. Для участия в испытаниях нужно зарегистрироваться на этом сайте и ответить на несколько вопросов.

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