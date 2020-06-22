Гидроцикл влетел в толпу отдыхающих на пляже под Оренбургом

Два ребенка получили легкие травмы в результате наезда гидроцикла на отдыхающих на берегу Урала. В региональном управлении МВД утверждают, что наезда не было, а дети пострадали, убегая от несущегося на них плавательного средства.

Наделавший шуму инцидент произошел 21 июня в старице Урала, рядом с базой отдыха "Остров".

"Я стояла на берегу, только подошла с малым, он пяточки только окунуть успел, услышала рев, голову подняла и метрах в полутора-двух от нас он сбил первого ребенка (звук до сих пор в ушах стоит), окатил нас водой, я резко подхватила ребенка и убежала наверх. А если бы не вывернул руль, прям на нас налетел бы!" — рассказала свидетель произошедшего.

На кадрах видно, как скутер на высокой скорости приближается к береговой линии, где расположилось множество людей. По данным регионального Минздрава, травмы получили двое детей, после осмотра в больнице их отпустили домой.

Стражи порядка полагают, что дети получили травмы не во время наезда гидроцикла, а когда убегали от него.

"От него на такой скорости травмы были бы гораздо серьёзнее. По счастливой случайности гидроцикл ни на кого не наехал", — отметили в региональном управлении.

Свидетели утверждают обратное: дети пострадали именно из-за невнимательности водителя.

"Потом приехал хозяин этого гидроцикла, разговаривал борзо, всех посылал, а когда снимала его и его друга на камеру, как они пытались перевернуть гидроцикл и уехать, он обложил таким матом меня и так орал", — отметила женщина.

По неподтвержденным данным, водитель и владелец побеседовали с полицейскими, а потом уехали, оставив ложные данные и контакты.