Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

Накануне стало известно о том, что на Бали разбилась 18-летняя блогерша-миллионер из России Настя Тропицель.

Девушка, которая вела в Сети свой блог, позиционировала себя как человек, который мечтал о свободе и "сделал себя сам". Она также утверждала, что в 15 лет стала миллионером благодаря собственным усилиям и заслугам.

Совсем недавно в ее соцсетях появилось эффектное фото с красным байком, а 21 июня Настя разбилась на мотоцикле – влетела на скорости в бордюр.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Как рассказали РБК очевидцы аварии, проезжавшие мимо места ЧП, это произошло на скоростном шоссе. По их словам, байк – весь разбитый – был примерно в пятидесяти метрах от того места, где на асфальте лежало тело девушки.

Также оба очевидца рассказали, что на месте аварии находились еще два человека, и они не пострадали.