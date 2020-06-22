Баскетбол. "Нижний Новгород" усилился американским защитником

Пресс-служба "Нижнего Новгорода" сообщила о переходе в команду американского защитника Кейси Шепарда. 26-летний баскетболист подписал с нижегородской командой контракт, рассчитанный на один сезон.

"Я давно знаю "Нижний Новгород". И матчи смотрел, и за отдельными игроками наблюдал, поэтому есть ощущение, что перехожу в хорошо знакомый клуб, – приводит слова Шепарда пресс-служба "НН". – Мне нравится агрессивный стиль "Нижнего" и его требовательный тренер. Цели на сезон? Стать лучшим защитником в лиге, привести свою команду к чемпионству и попробовать выучить русский язык".

Шепард – уроженец Хьюстона, штат Техас. Его профессиональная карьера началась в сезоне-2017/2018, когда он начал выступать за черногорскую команду "Улцинь". На следующий год Кейси перебрался в Венгрию, а через год отправился в Грузию.

БК "Нижний Новгород" подписал контракт с американским защитником Кейси Шепердом (190 см, 26 лет). Соглашение рассчитано на один сезон — https://t.co/k8MnA9t6xy



American guard Kasey Shepherd @juwanshepherd joined BC Nizhny Novgorod. pic.twitter.com/BD8nVpMuho — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) June 22, 2020

Прошлый сезон 26-летний защитник провел в украинском клубе "Киев-Баскет", где играл под руководством бывшего наставника "НН" Айнарса Багатскиса.