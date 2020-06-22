Футболист Тарасов хотел уменьшить алименты, но суд наоборот их увеличил

Черемушкинский суд Москвы увеличил футболисту Дмитрию Тарасову размер алиментов, выплачиваемых его дочери. Ранее спортсмен хотел наоборот уменьшить сумму, но инстанция приняла решение не в его пользу.

Адвокат бывшей жены Тарасова Сергей Жорин рассказал, что суд обязал футболиста платить четвертую часть от всех его доходов, плюс 104 тысячи рублей дополнительно. Например, спортсмен заработает 10 миллионов в месяц, значит ему нужно выплатить дочери 2,5 миллиона рублей и еще более 100 тысяч, сообщает ТАСС.

Ранее Тарасов хотел уменьшить сумму алиментов на ребенка с 350 до 50 тысяч рублей. По его словам, причиной того стало межсезонье, когда дохода от игр не было. Из-за пандемии коронавируса судебное заседание затянулось, в итоге все решилось не так, как планировал спортсмен, а даже хуже для него.

Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году. В настоящее время футболист состоит в отношениях с моделью Анастасией Костенко. У пары двое детей.