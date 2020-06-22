Сразу три версии комплекса "Панцирь" появятся на Параде

На Параде Победы 24 июня зрители увидят сразу три версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Это будет стандартный ЗРПК, арктический и модернизированный, с литерами "СМ". Об этом агентству ТАСС рассказал главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

Напомним, арктическая версия "Панциря" отличатся от обычной, прежде всего, базой: комплекс для Крайнего Севера установлен на особо проходимом двузвенный тягач ДТ-30. СМ – это уже обновленная машина, на ней стоят ракеты с большим радиусом действия и модернизированная радиолокационная станция. Ожидается, что комплекс будет эффективнее перехватывать артиллерийские снаряды, ракеты и дроны.

Также на фотографиях с репетиции Парада Победы журналисты заметили, что один пусковой контейнер стандартной зенитной ракеты заменили на пусковую установку с четырьмя небольшими ракетами. Предполагается, что они предназначены для перехвата самых маленьких беспилотников.