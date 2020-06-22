За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток

Виновен в мелком хулиганстве. Такое решение принял Мещанский суд Москвы в отношении издателя интернет-проекта "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова. Он арестован на 15 суток.

По предварительным данным, Петр Верзилов готовил некую акцию на 24 июня – день, когда в Москве пройдет Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Но не за это Верзилова наказали, а за то, что ругался матом 21 июня у входа на станцию метро "Красносельская" и в 500 метрах от ОВД "Красносельский", где его допрашивали следователи, сообщает ТАСС.

Виновность Верзилова определена по части 2 статьи 20.1. Кодекса об административных правонарушениях России ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка").

Утром 21 июня Петра Верзилова был задержан в своей московской квартире. Он был доставлен на допрос по статьям 212 и 318 Уголовного кодекса России ("Организация массовых беспорядков" и "Применение насилия в отношении представителя власти"). От дачи показаний Верзилов отказался, сославшись на 51 статью российской Конституции. Статья позволяет не давать против себя показания. Также по делу Верзилова прошел обыск в квартире владельца московского музея "АРТ4" Игоря Маркина и в самом музее.