Созданный "ВКонтакте" аналог TikTok стал доступен всем

"Клипы" — новый сервис "ВКонтакте", позволяющий записывать короткие музыкальные видео в духе TikTok, — становится доступным всем пользователям начиная с сегодняшнего дня. До сих пор возможность публикации роликов имели только несколько сотен приглашенных авторов, сообщили Вестям.Ru в компании.

Чтобы начать съемку, нужно перейти в мобильное приложение "ВКонтакте", открыть камеру в разделе "Клипы" и показать жест ✌. Соцсеть дает широкий простор для творчества: к видео можно прикреплять музыкальные треки из каталога, наклеивать стикеры и примерять виртуальные маски.

Кроме того, желаемый видеоэффект можно выбрать заранее и активировать его определенным жестом прямо во время съемки (например, показав 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️). "Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи, а также показывать жесты на скорость или отправлять зрителям сердечки", — сказали в пресс-службе.

Помимо жестового управления, другими уникальными особенностями "Клипов" являются интеграция в существующий социальный граф и "умная" рекомендательная платформа. Ролики, которые публикуются на новом сервисе, видят все друзья и подписчики, а подбирать наиболее интересный контент для показа в лентах помогает новая рекомендательная платформа, учитывающая "миллиарды сигналов об интересах пользователей".

С 4 июня выкладывать ролики могли только несколько сотен знаменитостей (Павел Воля, Екатерина Варнава, Евгений Кулик, Илья Соболев, Филипп Киркоров и другие). Теперь функция съемки в "Клипах" доступна части пользователей последней версии мобильного приложения, а всем её откроют в ближайшие дни. Позднее видео можно будет публиковать от имени сообществ.

За две недели "Клипы" "привлекли внимание 36 миллионов человек и собрали 1,56 миллиарда просмотров", рассказала директор по продукту "ВКонтакте" Марина Краснова. "Пользователи поставили 62 миллиона отметок 'Нравится' и оставили 700 тысяч комментариев", — добавила она.