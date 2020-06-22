Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальных классов. Документ опубликован на сайте правительства страны.

В постановлении отмечается, что на бесплатное горячее питание для младшеклассников регионам будет направлено почти 22 миллиарда рублей. Местные власти смогут предоставлять учащимся дополнительное питание за счет собственных средств.



Инициатива о бесплатном питании была предложена президентом России Владимиром Путиным. Ранее такая возможность в большинстве субъектов была доступна только для льготников. Теперь бесплатным питанием будут обеспечены все учащиеся с первого по четвертый класс вне зависимости от социального статуса.