В 2021 году "Золотой глобус" состоится позже, чем обычно

Ежегодная церемония премии "Золотой глобус" в 2021 году состоится немного позже, чем обычно. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Обычно "Золотой глобус" проходил в первых числах января. Теперь свои награды в области кино и телевидения лауреаты получат 28 февраля. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось о переносе престижной кинопремии "Оскар". В 2021 году она состоится 25 апреля.