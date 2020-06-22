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22 июня 202019:29

Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

Экс-руководитель рекламного бизнеса Google Шридхар Рамасвами, проведший в компании более 15 лет, объявил о скором запуске собственного поискового сервиса Neeva. По словам предпринимателя, он разочаровался в политике своего бывшего работодателя, который ставил наращивание выручки в приоритет над пользовательским опытом.

C годами качество поиска в Google заметно ухудшилось, рассказал Рамасвами газете The New York Times. Полезные ссылки в выдаче сдвигаются с верхних строчек вниз, чтобы вместить больше рекламы, посетовал он, а конфиденциальность приносится в жертву инструментам, которые отслеживают взаимодействия пользователей с объявлениями.

Последней каплей для экс-менеджера Google стал скандал, разгоревшийся в ноябре 2017 года. Как писали СМИ, на YouTube были обнаружены ролики с участием полураздетых детей, сопровождавшиеся рекламой Deutsche Bank, Amazon, eBay и Adidas. За автоматизированные системы, через которые показывалась баннеры, отвечала команда Рамасвами.

"Месяцем позже я решил, что в жизни мне нужно заняться чем-то другим, — рассказал он. — И я пришел к выводу, что возможности рекламной модели ограничены".

В результате Рамасвами решил запустить собственный поисковый сервис Neeva, который не будет показывать рекламу, а также собирать и продавать пользовательские данные. Зарабатывать стартап планирует исключительно за счет подписок.

По словам бизнесмена, Neeva будет бесплатным до конца года. Затем с пользователей начнут взимать некоторую сумму за доступ к сервису — но не более $10 в месяц. Со временем, когда аудитория проекта вырастет, стоимость подписки снизится.

Рамасвами описывает Neeva как удобный инструмент, позволяющий искать в интернете и среди файлов пользователя. За обработку поисковых запросов отвечает технология Microsoft Bing, информация о погоде поступает от Weather.com, котировки акций предоставляет Intrinio, а онлайн-карты — Apple. Также к Neeva можно подключить аккаунты Google, Microsoft Office и Dropbox, чтобы просматривать почту, документы и встречи в календаре.

Официально пока Neeva не запущен. Записаться в список ожидания можно на сайте проекта, указав адрес электронной почты.

Компания Рамасвами расположена в Маунтин-Вью — там же, где штаб-квартира Google. В ней работают 25 человек. В стартап вложили $37,5 миллиона сам предприниматель, Greylock и венчурный фонд Sequoia Capital — один из первых инвесторов Google.

Текст: Вести.Hi-tech

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