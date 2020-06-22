Мы переживем смутные времена: депутат Рады прокомментировал ЛГБТ-акцию с монументом "Родина-мать"

"То, что произошло вчера — ужасно. Это провокация похожа на глумление над своей страной", — прокомментировал в эфире телеканала "Россия 1" экс-мэр Харькова и бывший депутат Рады Михаил Добкин акцию украинского ЛГБТ-сообщества, которое использовало для своих сомнительных целей монумент "Родина-мать" в Киеве.

Накануне Дня памяти и скорби представители ЛГБТ-сообщества запустили дрон, чтобы расположить радужный флаг рядом с мечом монумента "Родина-мать".

"Если эти люди хотели привлечь к себе внимание, они – привлекли. Если хотят стать равными, то после этой выходки отдалились от общества еще больше, — сказал украинский политик. — Подобные выходки консолидируют людей для защиты своих ценностей. Родина-мать стоит на месте, над ней чистое украинское небо. Недалеко отсюда Киево-Печерская лавра. Эти святыни украинского народа были, есть и будут. А придурков хватает везде".

Киевская "Родина-мать" видна почти из любой точки города. Она поднимается над Киевом на высоком берегу Днепра и не заметить ее просто невозможно. Периодически в СМИ появляется информация, что монумент хотят снести. Но сносить дорого и технически сложно. Тогда директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович предложил срубить с монумента советский герб.

"Мы переживем эти смутные времена, за нами история, а за такими, как Дробович, нет ничего", — подытожил Михаил Добкин.

В канун 22 июня представители нетрадиционной сексуальной ориентации в Киеве водрузили на монумент "Родина-мать" радужный флаг. Свое разноцветное знамя они подняли с помощью дрона, и со стороны казалось, что оно развевается на мече монумента.

"Мать поймет, Мать поддержит", — назывался этот перфоманс.