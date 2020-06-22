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Парад победы

Тема:

75 лет Победы 1 час назад

22 июня 202020:41 Павел Зарубин

Икона на доске от лафета и ступени из оружия вермахта: открылся главный храм ВС России

Икона на доске от лафета и ступени из оружия вермахта: открылся главный храм ВС России

22 июня в России – День памяти и скорби. 79 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Наша страна вступила в самую кровопролитную войну в своей истории. И, как отметил Владимир Путин, память о Великой Отечественной, обо всех, кто сражался и погибал, для россиян абсолютно священна. Президент произнес эти слова во время посещения главного храма Вооруженных сил в подмосковной Кубинке. Сегодня он побывал в соборе Воскресения Христова и расположенном рядом музейном комплексе "Дорога памяти". Теперь они открыты для всех желающих.

Главный храм Вооруженных сил России – величественный и, конечно, очень необычный по своему духу. Иконы, витражи и здесь же – боевые знамена и мозаики в честь освобождения Украины и Крыма, Белоруссии и Прибалтики, битвы за Днепр. На стенах не только лики святых, а изображения простых людей. Но они совершили святой подвиг – отдали жизни ради спасения Родины во время самой страшной войны, начавшейся ровно 79 лет назад.

"Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны. Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю", – сказал президент РФ Владимир Путин.

Теперь у армии есть свой главный храм – место, где молятся за защитников Отечества, нынешних и бывших. Здесь повсюду символы. Высота собора – 75 метров, в честь юбилея Победы, диаметр основания центрального купола – 19 метров 45 сантиметров, в честь года Победы. Сам храм расположен в Одинцовском районе, где шли бои за Москву.

"Грандиозный храм, третий по величине. Зал для молитвы здесь в полтора раза больше, чем в храме Христа Спасителя", – отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Надписи "Ни шагу назад", изображения пятиконечной звезды с серпом и молотом – все, что помогало советским и русским воинам в разные эпохи.

Храм строился на народные пожертвования, внес свой вклад и президент. Спас Нерукотворный – его личный дар. Икона написана на доске из лафета пушки, которая защищала Петербург от шведов. И даже ступени храма созданы в том числе из переплавленного оружия вермахта.

Сергей Шойгу подробно обо всем рассказывает, он знает здесь каждую деталь.

"Традиционные русские ремесла. Это не какое-то папье-маше, а серьезная работа: мастера со всей страны", – отметил он.

Значение Храма для русского православия уже сейчас велико еще и потому, что его настоятелем стал Патриарх Кирилл.

Учитывая, что это главный храм Вооруженных сил России, тем более важно, что сегодня здесь Патриарх, верховный главнокомандующий и министр обороны. 22 июня – священный день для России, народов бывшего Советского Союза. И у стен храма – президент, министр обороны и 10 тысяч военнослужащих вместе, чтобы вспомнить каждого, кто защищал страну.

"Почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества – от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли", – говорит Путин.

В этом году из-за пандемии коронавируса каждый увидел, как жизнь может измениться за считанные дни. А ведь нынешние испытания не идут ни в какое сравнение с тем, что было тогда. Мирная жизнь – здесь можно ее почувствовать, услышать, как жила страна до вторжения Германии. И сразу – бомбардировки, бои, разрушения, смерть. Эвакуация огромных заводов на тысячи километров – и это ведь тоже был подвиг.

"Не только рабочие: директора предприятий и министры умирали", – подчеркнул Путин.

Десятки миллионов человек – на фронте. В музее бережно собраны их имена, истории, фотографии. Колоссальная работа Минобороны. И сюда, конечно, стоит приходить семьями, чтобы вспомнить своего деда, прадеда, своего героя. Находят, конечно, отца Владимира Путина. А Патриарх в музее попытался узнать о судьбе своего родного человека. Искали по имени и дате рождения.

"Это мой дядя Владимир Васильевич Кучин, который служил под Брестом. Он числился без вести пропавшим, мы всегда за него молились как за живого. Но скорее всего, в мясорубке этих первых дней войны он погиб", – рассказал Патриарх.

И сколько их, о судьбе которых до сих пор ничего не известно.

"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами, она дает нам силы – силы служить нашей стране, нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим", – подчеркнул Путин.

Защита правды о войне – не просто слова. Президент, как и обещал, написал статью, основанную на исторических документах, и она уже получила всемирный резонанс.

Новый музейный комплекс уже может похвастать раритетами. Сергей Шойгу продолжает помогать и прямо сегодня вдруг взял и предложил верховному главнокомандующему оставить здесь президентский документ. Мы всегда видим, что президент, как правило, уносит тексты своих выступлений с собой, либо их забирают помощники. И это исключительный случай – текст выступления остался здесь, в музее.

Сегодня мы живём в мирное время. Но для того, чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало в сознании и в сердце каждого, кто принимает присягу", – сказал Патриарх Кирилл.

Весь этот комплекс возведен всего-то за полтора года. Тоже деталь, на что способна современная российская армия

Уже послезавтра ровные шеренги пройдут по брусчатке Красной Площади. Парад Победы, как и 75 лет назад, 24 июня.

"Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне. Эти безусловные, определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на стальное, непреклонное мужество солдат, подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945-го, – сказал президент России. – Вечная память павшим героям! Низкий поклон ветеранам! Слава Вооруженным Силам России!"

Парад Победы в среду, в 10 утра, в эфире телеканала "Россия 1".

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