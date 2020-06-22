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75 лет Победы 1 час назад

22 июня 202020:48 Александр Христенко

Отдать дань памяти каждому: по всей России почтили погибших в Великой Отечественной

Отдать дань памяти каждому: по всей России почтили погибших в Великой Отечественной

22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне зажигали свечи. Мемориальная акция охватила всю Россию и вышла далеко за ее пределы. А в Москве, в Александровском саду, президент возложил венок к вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Здесь же были и ветераны, которые 9 мая не смогли прийти к мемориалу из-за пандемии и карантинных мер.

Тишина в самом центре Москвы такая, что даже на фоне боя курантов слышно пение птиц. Замерев у вечного огня в Александровском саду, стоят солдаты роты почетного караула и суворовцы. Рядом – ветераны Великой Отечественной.

Президент с ветеранами здоровается лично, жмет руки. И почти каждый что-то говорит главе государства. А один из фронтовиков протягивает Владимиру Путину письмо, президент сразу принимает его. По традиции, в день начала войны и в День Победы возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата.

В Могиле Неизвестного Солдата покоятся останки красноармейца, обнаруженного в 1966 году под Зеленоградом. Прах доставили в столицу в декабре того же года и с почестями захоронили в присутствии маршалов Жукова и Рокоссовского. Сегодня там установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью, которая гласит: "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

После минуты молчания военный оркестр исполнил гимн России. Ветераны и суворовцы возложили к вечному огню алые гвоздики. Вдоль кремлевской стены с флагом России торжественным маршем прошли военнослужащие, представляющие три вида вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.

Здесь же на гранитной аллее городов-героев Владимир Путин возложил цветы. На каждом блоке из темно-красного порфира – название города, внутри привезенная оттуда капсула с землей. Всего 12 городов-героев, среди них Москва, Ленинград, Киев, Минск, Керчь, Севастополь. И здесь же находится стела в честь городов воинской славы. Всего их 45.

Отдать дань памяти каждому погибшему в Великую Отечественную – такую задачу поставили перед собой волонтеры, среди которых – знаменитый актер Василий Лановой. Это всероссийская акция "Сад памяти", в рамках по всей стране посадят 27 миллионов деревьев. Каждое посвящено конкретному герою.

"Теперь на Поклонной горе будет расти дерево в память и мамы, и отца, потому что они отдали свою силу, свою мощь, свое бескорыстие нашей Родине", – сказал Лановой.

В память о павших по всей стране сегодня впервые объявили Всероссийскую минуту молчания, к которой присоединились, в частности, Красноярск, Уссурийск, Махачкала, Брянск. А в Краснодарском крае перезахоронили останки 12 воинов, защищавших в горах Кубани выход к стратегическому пункту – порту Туапсе, куда фашисты так и не прорвались.

В День памяти и скорби "все должны помнить имена, деяния, подвиги и потери великого советского поколения, которое одержало победу" – это слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Коммунисты в Москве возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

И, конечно, особо откликнулась в сердцах россиян акция "Свеча памяти". Она объединила все регионы – от Чукотки до Калининграда.

На Сахалине члены молодежной организации "Волонтеры Победы" воссоздали изображение плаката "Родина-мать зовет. В Севастополе свечи зажгли моряки Черноморского флота и дети тех, кто смог выжить в фашистской оккупации. В воды Севастопольской бухты опустили кораблики. В Нижнем Новгороде в Парке Победы загорелась большая двадцатиметровая звезда. В акции приняли участие и ветераны боевых действий. А в Ярославле особенно много было детей. С помощью зажженных свечей они изобразили голубя мира и написали слово "Помним".

1418 свечей – по числу дней, что продолжалась Великая Отечественная – зажгли в Москве. Каждый найдет свою особенную дату, связанную с войной. Свечи будут гореть до вечера. Но само пламя, как и память о тех событиях, не угаснет никогда. Вечный огонь горит в тысячах городов и сел по всей России.

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